Una Universitat d'Estiu per ampliar la capacitat de crítica dels polítics

Els assistents reflexionaran durant quatre dies sobre el binomi tecnologia-humanitat

“Gràcies a la Universitat d’Estiu els polítics que hi assistim podrem ampliar el nostre criteri, ens farem persones més crítiques i podrem prendre millor les nostres decisions.” Són paraules del ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, en la presentació ahir de la 34a edició de la Universitat d’Estiu d’Andor­ra, que arrenca avui a les 17.30 hores al Centre de Congressos de la capital amb un acte d’obertura presidit pel cap de Govern, Toni Martí. Una setantena de persones s’han inscrit per assistir a les vuit ponències, dues per dia, que es realitzaran fins dijous. Enguany la Universitat d’Estiu girarà