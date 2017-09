“El mercat laboral andorrà busca més treballadors que fa un temps”

L’alcalde de la Seu diu que el nombre d’assalariats transfronterers ha augmentat durant les dues últimes temporades i afirma que les quotes estipulades no s’acaben esgotant

Llicenciat en ciències de la comunicació, Albert Batalla és alcalde de la Seu d’Urgell des de l’abril de l’any 2008 i és diputat de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya.



El desembre passat es va arribar a un acord amb el Govern d’Andorra per augmentar el nombre de treballadors transfronterers després que la xifra es reduís per la crisi. Creu que cal augmentar més les quotes?

La relació amb el Govern d’Andorra és molt fluïda i crec que hem intentat acompanyar-nos i situar-nos en el nostre objectiu, que és mirar d’aproximar-nos el màxim possible al mercat laboral d’Andorra. El nombre de