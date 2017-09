Els compradors dels títols hauran de ser andorrans o residents i tindran dret a dividends però no a la gestió del negoci

El plec de bases del casino creat pel Consell Andorrà Regulador del Joc (CRAJ) preveu que “les societats concursants hauran d’oferir fins al 10% del seu capital social a repartició d’accions unipersonals, amb dret a dividends, però sense drets polítics, de subscripció popular”. Els títols es posaran a la venda “exclusivament per a persones físiques o jurídiques de nacionalitat andorrana o persones físiques residents legalment establertes”. Els aspirants ja hauran d’entregar un certificat, quan presentin la documentació, on se certifiqui que es farà l’oferta pública d’accions. El plec de bases, però, no recull quin serà el sistema d’adjudicació ni si