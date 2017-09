El conseller general de DA refusa els socialdemòcrates com una opció de govern “viable” perquè no fan propostes

El conseller general de DA Marc Ballestà no veu el PS com “una alternativa per liderar aquest país”. El parlamentari de Demòcrates per Andorra va carregar contra els socialdemòcrates perquè, a parer seu, no fan una oposició constructiva, aportant propostes. Ballestà posa com a exemple el debat monogràfic sobre polítiques sanitàries celebrat el 8 de juny passat al Consell General, en què el PS “no va ser capaç d’articular cap proposta ni cap alternativa al model de la majoria” i, segons va manifestar, “davant d’aquesta posició difícilment es puguin presentar com una alternativa de govern viable”.

Paraules diferents va tenir per