Gili defensa que tots els partits advoquin pel 'sí' a la futura consulta

La consellera del PS planteja que cal una bona negociació i explicar bé l’acord a la ciutadania

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) Rosa Gili considera que tots els partits polítics del Principat hauran “d’anar a l’una” i defensar el sí en un futur referèndum sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE). Quan s’hagi tancat “una negociació tan llarga i tan feixuga seria una llàstima que la població no hi fes confiança”, fa avinent Gili. Per tant, creu que el teixit polític ha de saber explicar bé quins són els avantatges a la ciutadania.

Per Rosa Gili, seria “ideal” que hi hagués una entesa de totes les formacions per defensar el sí a l’acord. La consellera