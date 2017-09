Actualitzada 03/09/2017 a les 06:49

La jornada d’ahir va ser molt complicada per als conductors que van voler entrar a Andorra des de Catalunya. Fins a 9 quilòmetres de cues es van registrar a l’N-145, la carretera que uneix la Seu d’Urgell amb la frontera andorrana, és a dir, la totalitat d’aquesta via. Dins del Principat, en canvi, no es van produir problemes de circulació a les carreteres.