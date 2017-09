S'amplia el termini per a esmenes a la reforma competencial

La Sindicatura ha decidit ampliar el termini per presentar esmenes a les lleis de competències i transferències. Els grups parlamentaris tindran fins al 12 de setembre per presentar propostes als textos, que van ser admesos a tràmit pel Consell General el 22 d’agost mitjançant el procediment d’urgència. De fet, el primer termini per presentar esmenes expirava ahir a les 13.30 hores.

Els grups parlamentaris van criticar que el Govern de Toni Martí presentés les propostes en ple mes d’agost, quan molts parlamentaris es trobaven de vacances. Al·legaven que no tindrien prou temps material per estudiar la proposta sencera i poder-hi fer