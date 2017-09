Les matriculacions deixen Andorra com a quart país amb més increment d’aquests cotxes

Andorra és el quart país d’Europa en percentatge de noves matriculacions de vehicles 100% elèctrics i híbrids, tant endollables com no endollables, un fet que apunten les dades que s’anaven anunciant durant els darrers mesos. En concret, durant el primer semestre del 2017 es van vendre 89 vehicles d’aquestes característiques, per un total de 2.201. Això es transforma en un 4% del total, la qual cosa situa Andorra en aquesta quarta posició europea, només superada per Noruega (23,3%), Islàndia (9,13%) i Holanda (9,07%), i a una distància important se situen el cinquè i el sisè país, que son Suïssa (2,68%)