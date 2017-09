Tres persones, ferides lleument en dos accidents de trànsit

Actualitzada 01/09/2017 a les 06:50

Un total de tres persones van resultar ahir ferides de caràcter lleu en dos accidents de trànsit. El primer accident va tenir lloc a la carretera General 1, a l’altura de Santa Coloma, on es van veure implicats dos turismes. El conductor d’un d’ells, de 67 anys i no resident, va resultar ferit. El segon accident va passar a la carretera de Sant Cristòfol, a la parròquia de la Massana, on dos ocupants d’un vehicle, residents de 54 i 64 anys respectivament, van resultar ferits.