Noves eines de primers auxilis per als professionals del sector de les emergències

Onze professionals de diferents sectors de l’àmbit de les emergències van prendre part ahir a la presentació de nous materials per a primers auxilis, segons va informar la Creu Roja a través d’un comunicat de premsa. Entre els estris, hi havia desfibril·ladors, monitors i cardiobombes d’RCP. A la jornada hi van participar membres dels Serveis Mèdics Urgents (SUM), bombers, treballadors de les pistes d’esquí, de protecció civil i de la Creu Roja. La jornada va servir per presentar els nous aparells als professionals del sector i per donar-los a conèixer altres mitjans materials per actuar en situacions d’emergència.