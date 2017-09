Apartaments turístics, la falta d’obra nova, sous baixos i la sortida del mercat dels pisos dels no residents fixen els preus en màxims històrics i sense solució a curt termini

Les Illes Balers han experimentat una combinació de factors que han portat l’habitatge a una precarització extrema. La combinació entre salaris baixos dels treballadors, el preu dels pisos de lloguer i l’escàs mercat d’habitatge per l’impacte dels apartaments turístics ha derivat que les illes s’hagin omplert de pisos patera, gent vivint en furgonetes i que s’estiguin llogant per viure fins i tot les terrasses dels habitatges. El mercat nacional, segons diferents fonts del sector immobiliari, no es troba ni molt menys en una situació tan extrema, però sí que ha començat a mostrar uns indicis com els que es van