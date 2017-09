Portugal, que ha taxat cada recipient de plàstic amb un impost de 0,1 euros, l’iguala

Els 10 cèntims d’euro que els comerços cobraran com a mínim als clients per cada bossa de plàstic que utilitzin per guardar les seves compres a partir del 24 de novembre és, conjuntament amb Portugal, el preu més car entre els països de l’entorn. En el cas de l’Estat lusità, el govern va decidir cobrar un impost de 10 cèntims d’euro per cada bossa de plàstic i va donar la llibertat a cada comerç de cobrar-la a un preu superior si així ho trobaven convenient. A la resta de territoris de l’entorn, Catalunya (que té transferides les competències de comerç),