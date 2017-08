El cap de Govern concretarà els projectes a desenvolupar en el que queda de mandat

El debat d’orientació política tindrà lloc la setmana posterior al Dia de Meritxell. El cap de Govern va manifestar al consell de ministres celebrat ahir la intenció de comparèixer al parlament la setmana de l’11 al 15 de setembre. Toni Martí va informar ahir mateix el síndic general i els presidents dels grups parlamentaris i per tant el dia concret el fixarà la Junta de Presidents a la reunió del dia 5 de setembre.

Serà un debat d’orientació política “especialment significatiu” on hi haurà anuncis sobre els projectes que s’hauran de desenvolupar en el que queda de mandat, segons va afirmar