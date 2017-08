El consolat francès tanca les portes amb queixes dels residents gals

El president de l’UFE, Daniel Bastide, diu que la clausura dificultarà els tràmits administratius

El consolat francès al Principat tancarà aquesta tarda les seves portes. Els residents gals han de renovar a partir d’ara el document d’identitat o el passaport presencialment en un dels ajuntaments de les localitats franceses més properes al Principat o bé als consolats de Barcelona o de Madrid.

El president de la Unió de Francesos a l’Estranger (UFE), Daniel Bastide, lamenta el tancament del consolat perquè creu que dificultarà les tasques administratives. També pregunta com s’ho faran els residents que no puguin desplaçar-se, com ara la gent gran. A més, Bastide recorda que l’absència del consolat pot entorpir el termini per