Andorra Telecom ja té 12.000 clients de televisió de pagament

Els paquets inclouen novetats, entre les quals que Movistar+ Familiar inclourà dos nous canals, Series Xtra i Gol

Actualitzada 31/08/2017 a les 12:58

Andorrra Telecom ja compta amb un total de 12.000 clients que estan abonats a la televisió de pagament. Una xifra que encara és més elevada si s’hi afegeixen els 2.000 que tenen el que s'anomena paquet mini, de TDT en alta definició més alguns canals més, tal com ha comentat el director de Negociació Estratègica de la companyia, Carles Casadevall. Així, ha posat èmfasi en el fet que, tot i que la xifra pot créixer, la penetració ja és "molt molt alta" perquè estaria al voltant del 41% de les llars, similar a la que es dona als països del nord d’Europa, on el fet de pagar per la televisió ja està més consolidat.



Aquestes han estat les xifres que ha facilitat Casadevall en la roda de premsa per presentar les novetats en l’oferta televisiva, algunes de les quals ja seran efectives a partir d’aquest divendres 1 de setembre. Així, el paquet Movistar+ Familiar incorpora dos nous canals: un de sèries, Series Xtra, i un d'esports, Gol. D’aquesta manera, el paquet Series Xtra, que fins ara era de pagament, es podrà veure pel canal 21 de manera gratuïta i els clients podran gaudir de propostes com 'Twin Peaks' o 'Juego de Tronos'. Casadevall ha destacat que aquest tipus de continguts tenen cada vegada "més importància" entre els que sol·liciten els clients. Pel que fa a Gol, es podrà veure un partit de la lliga espanyola i un altre de la Copa del Rei i dos de segona divisió per jornada.



Una altra novetat és que el paquet de sèries reduirà el seu preu de 4 a 3,5 euros mensuals, ja que quedarà integrat només pel Canal Movistar Series i comptarà amb novetats com 'El joven Sheldon', la temporada 3 d''Outlander', o 'White Famous'. Aquestes modificacions, segons Casadevall, es fan per adaptar-se als canvis que ha fet Movistar.



Un altre canvi serà el que s’aplicarà a partir de l'1 de gener del 2018 i és que el paquet Cine, que fins ara s’oferia gratuïtament dins Movistar+ Familiar, passarà a ser de pagament amb un cost de 10 euros mensuals. Es podrà contractar a partir de l’1 d’octubre.



A més, l’aplicació d’Andorra Telecom incorpora aquest mes de setembre dues novetats, com són el canvi de canal i el volum a través del mòbil i, a partir del primer trimestre del 2018, es vol aplicar una funcionalitat perquè els espectadors puguin veure els continguts dels darrers set dies o veure un programa, que ja estigui començat, des de l’inici. Al llarg de l’any que ve també és previst que es puguin veure canals en tecnologia 4K. Gairebé 5.000 clients s’han descarregat aquesta app, segons ha posat en relleu Casadevall.