El Parlament durà l''operació Catalunya' a la fiscalia

La cambra catalana portarà l’operació Catalunya a la fiscalia. Els diputats de Junts pel Sí, Catalunya sí que es pot i la CUP van aprovar ahir les conclusions de la comissió, que considera provat el seguiment de polítics independentistes per part d’“una brigada politicopolicial espanyola” que ha actuat “al marge de la llei” per tal de frenar el moviment independentista. La mesa del Parlament ja va acordar presentar una querella contra els càrrecs que no van comparèixer, com l’ambaixador d’Espanya, Manuel Montobbio.