Aprovat el projecte de llei dels serveis de pagament i el diner electrònic

Es compleix la necessitat d'adaptar la normativa del país a les exigències de l'acord monetari

Actualitzada 30/08/2017 a les 19:23

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei dels serveis de pagament i diner electrònic, que aquesta mateixa setmana serà tramitat al Consell General. Aquest text servirà per incorporar a l’ordenament jurídic del país dues directives europees i alhora perquè el Principat pugui pertànyer a l’espai únic europeu de pagaments en euros (SEPA en les sigles angleses).



El ministre portaveu i de Finances, Jordi Cinca, ha destacat el doble objectiu del text. D’una banda, adequar-se a les directives europees en el marc de les exigències de l’acord monetari i, de l’altra, que Andorra es pugui avançar en les exigències que a la llarga pugui establir el SEPA per a tots els països que operin amb euros.



Així, a través d’aquest projecte de llei s’incorpora la directiva europea sobre els serveis de pagament al mercat interior, que va ser impulsada amb la voluntat d’estimular la competència als mercats nacionals i assegurar la igualtat d’oportunitats, ja que entre d’altres s’estableix un sistema comú de drets i obligacions tant per als proveïdors com per als usuaris en relació amb la prestació i utilització dels serveis de pagament.



També suposarà la transposició de la directiva europea sobre l’accés a l’activitat de les entitats de diner electrònic i al seu exercici i la seva supervisió. Així es fixarà, entre d’altres, les característiques de les entitats de diner electrònic i com s’ha de procedir per a la seva supervisió, tal com ha destacat Cinca, que ha afegit que tant aquestes tasques de supervisió com les obligacions de les entitats estaran, d’aquesta manera, alineades a les que han de complir les entitats europees.



Quant a la integració al SEPA, Cinca ha destacat que és “un element important” perquè amb això Andorra harmonitzarà els seus sistemes de pagament (tant electrònic com transferència bancària) als que utilitzen les entitats de la Unió Europea i les que operen amb euros. D’aquesta manera, ha afegit que la voluntat sembla que és que tots els països que operen amb euros hagin de pertànyer a aquest organisme i, així, Andorra també s’avança a les exigències que a llarg termini hauran de complir aquests estats. Per aquest motiu, i de manera paral·lela a l’impuls d'aquest projecte de llei, ja s’han iniciat els tràmits amb el SEPA per formalitzar la petició d’adhesió.



Aquesta legislació també hauria d’ajudar perquè el país avancés cap a la implementació de sistemes de pagament com PayPal ja que, segons ha reconegut Cinca, ha de servir perquè qualsevol operador se senti “més confortable” operant en un país que s’adapta a allò que marca la UE.

