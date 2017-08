El Govern vol que els bombers cobrin pels salvaments que realitzen a la muntanya si es determina que hi hagut negligència

El Govern vol cobrar els rescats de muntanya que hagin de fer els bombers per negligència dels ciutadans. L’executiu planteja introduir el pagament i, tot i la dificultat de demostrar la imprudència, veu bé la mesura com una manera de reduir els comportaments temeraris a la muntanya, com passar per on no està permès o no anar ben equipats. Una qüestió que segons van explicar fonts del Govern es resoldria a través d’un reglament derivat de la llei dels bombers que es va aprovar l’abril passat.

Els rescats han anat a l’alça any rere any, fins a l’extrem d’arribar a la