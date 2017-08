Arinsal es posiciona com a punt de trobada del BMX

El comú organitza una competició aquest cap de setmana oberta a tothom

Actualitzada 29/08/2017 a les 12:46

El comú de la Massana ha organitzat aquest cap de setmana un campionat de BMX i pump track (un circuit de menys dificultat per als més petits). Les proves començaran dissabte a les 17 hores i estan obertes a tots els corredors nascuts a partir del 2008. Hi haurà diverses categories infantils i d'adults. Les inscripcions es poden fer el mateix dia, una hora abans de l'inici de la prova. La competició es farà en la modalitat de four cross, és a dir, sortirn grups de quatre.



Enguany el circuit presenta més al·licients per als riders, ja que s'ha millorat el traçat, afegint més terra, ampliant els revolts peraltats i introduint diversos salts. També s'ha modificat el pump track per guanyar velocitat. Les proves de pump track seran diumenge a les 11 hores i hi poden participar els infants i joves nascuts fins el 2003. en aquest cas la competició es farà per cronòmetre.



Durant tot l'estiu l'equipament ha estat obert als practicants d'aquest esport i a més s'ha ofert un monitor durant les tardes per millorar la tècnica. El circuit d'Ariinsal té 250 metres i l'amplitud permet quatre corredors alhora. L'accés és completament lliure tot i que cal respectar les normes d'ús i de seguretat que figuren en el panell informatiu que es troba a l'entrada del recinte.



Aquest és un dels projectes que va néixer fruit del pla de reactivació del comerç i el turisme, que preveia la creació de diferents atractius als pobles. El circuit és complementari a l'oferta d'oci de Vallnord i ja s'ha convertit en el punt de trobada dels riders al poble d'Arinsal.