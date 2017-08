L’exempleat de Banca Privada està encausat pel ‘cas Odebrecht’ de presumpta trama a l’entitat per facilitar els suborns de la constructora brasilera a polítics i funcionaris

La Batllia ha tramitat a l’Uruguai la demanda d’extradició per a Andrés Betingo Sanguinetti, ex-gestor de Banca Privada d’Andor­ra que està encausat a Andorra pel cas Odebrecht. Betingo és el germanastre de l’ex-president uruguaià Julio Maria Sanguinetti, que va dirigir l’Estat sud-americà entre el 1985 i el 1990 i posteriorment, entre el 1995 i el 2000. Betingo Sanguinetti es troba entre els tretze empleats de l’antiga Banca Privada d’Andorra que la batlle Canòlic Mingorance ha encausat per un presumpte delicte de blanqueig de diners que provindrien dels suborns que la constructora brasilera Odebrecht tenia organitzats per aconseguir contractes d’obres públiques