La guàrdia civil comissa tabac per valor de més de 13.700 euros

La mercaderia se li va localitzar a la mateixa infractora a l'interior d'un turisme i amagat en un doble fons

Actualitzada 28/08/2017 a les 17:06

La guàrdia civil va comissar 2.900 paquets de tabac de contraban valorats en 13.739,50 euros entre els dies 25 i 26 d'agost. Segons ha informat en un comunicat, la mercaderia la transportàven els mateixos infractors i a més, suposadament, utilitzaven un menor per fer el contraban.



La primera intervenció es va fer a les 19.35 hores del divendres dia 25, quan a la duana es va inspeccionar un turisme, Peugeot 205, amb matrícula francesa ocupat per 3 persones. Als seients del darrere s'hi van localitzar 680 paquest de diverses marques i 990 grams de picadura, valorat en 3.515,50 euros. Es va identificar la conductora, una dona de 25 anys, de nacionalitat francesa i amb domicili a França.



La segona intervenció va tenir lloc a les 23.40 hroes del dia 25 quan es torna a inspeccionar a la N-260 (la sortida cap a la Seu d'Urgell) el mateix vehicle, ocupat per la mateixa conductora que ja s'havia denunciat i que en aquesta ocasió anava acompanyda d'un menor, que se sospita que utilitzaria, presumptament, per fer el contraban, intentant que d'aquesta manera el vehicle aixequés menys sospites. Dins del cotxe, dins els seients del darrere, en aquesta ocasió s'hi van trobar 1.00 pagquests de tabac valorats en 4.771 euros.



Els agents, en observar que faltava una tercera persona al vehicle, van sospitar que es podria trobar prop del lloc dels fets i finalment se'l va localitzar en una pist forestal a dos quarts de quatre de la matinada de dissabte. L'home disposava d'una tenda de campanya on hi tenia guardats 1.220 paquets de tabac valorats en 5.435,50 euros.