França condemna l'amenaça a agents rurals prop d'Andorra

Uns desconeguts els van arribar a disparar mentre feien peritatges

El ministre francès de la Transició Ecològica i Solidària, Nicolas Hulot, va condemnar ahir les amenaces de mort que van rebre divendres quatre agents rurals gals mentre feien els peritatges pels atacs d’os a la comuna d’Auzat, prop de la frontera amb Andorra. Els presumptes autors dels fets van arribar a disparar tot i que no hi va haver ferits. En un comunicat, Hulot va condemnar “sense reserva aquesta agressió inadmissible contra els agents de l’Estat en l’exercici de la seva missió”, i va demanar “respecte” per a aquells que protegeixen la biodiversitat.

Els agents van ser amenaçats mentre es trobaven