Acusa l’executiu i el ministre de turisme de “coaccionar” la tasca de control per les queixes sobre l’excés de preguntes i demandes d’informació presentades al consell general

Carles Naudi d’Areny Plandolit (42 anys) repassa els primers dos anys de legislatura després de ser escollit per primer cop al Consell General com a conseller del grup liberal. També analitza què pot deparar el nou curs polític que s’encetarà al setembre.



Un dels punts que es matindrà obert és el de l’acord d’associació. Com valora l’estat actual de les negociacions?

Recolzarem qualsevol acord d’associació amb la UE que aporti alguna cosa a la situació actual, no que resti. Venim d’un històric en què es denoten certes mancances, perquè quan vam demanar els objectius de l’acord la resposta va ser molt vaga.