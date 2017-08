La socialdemòcrata diu que la nova executiva és qui haurà de marcar la línia, però planteja un acord ampli “per canviar les coses”

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, planteja una àmplia coalició electoral amb partits progressistes i liberals per vèncer Demòcrates per Andorra (DA) i aconseguir un gir en la majoria parlamentària que surti als comicis nacionals del 2019. Rosa Gili, que admet que fa la consideració a títol personal, creu que aquesta “és una reflexió” des del convenciment que ara mateix els canvis importants de país, com la reforma del sistema electoral, “només poden fer-se des de la majoria”. El PS celebrarà el 21 d’octubre el seu 15è congrés, que servirà per renovar els càr­recs directius i el