La policia reclama 8.726 euros en multes de velocitat

Actualitzada 24/08/2017 a les 06:41

Redacció Andorra la Vella

La policia reclama un total de 8.726 euros en multes per excés de velocitat pendents de cobrar. Es tracta d’infraccions registrades pels radars de la xarxa viària i que els conductors no han abonat.

Els infractors que la policia no ha pogut contactar tenen un termini de deu dies hàbils des d’avui per presentar les al·legacions que creguin oportunes davant del Departament de Policia. En cas contrari es notificarà la sanció com a ferma i s’obrirà un termini de tretze dies més per pagar. Si no s’ha abonat l’import de la sanció es cobrarà per via executiva.