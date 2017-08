El director assistencial del SAAS diu que el concurs per a un servei integral d'oncologia ha d'aportar "valor afegit"

Joan Martínez Benazet ha assegurat que no s'oposen a què es faci radioteràpia al Principat però que cal avaluar si "és viable o no"

El concurs per oferir al país un servei integral d'oncologia que el Govern vol llençar en breu hauria d'assentar-se sobre unes bases que servissin per aportar "valor afegit" i serveis que ara com ara no s'estiguin fent al país. Aquest és el parer del director assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet, tal com ha manifestat avui al matí.



D'aquesta manera, la comissió que ha d'elaborar el plec de bases d'aquest concurs (que s'ha de reunir al setembre) hauria de tenir en compte, al parer de Martínez, que qui s'hi presenti ofereixi "segones opinions mèdiques, tractaments que no es poden fer aquí, radioteràpia, formació als oncòlegs, assajos clínics o diagnòstics de biologia molecular", entre d'altres, ja que ha manifestat que en matèria d'oncologia són molts els serveis que es poden prestar. També ha manifestat que aquest concurs s'ha de fer prou atractiu perquè hi hagi concurrència i que suposa que l'institut Baselga serà un dels candidats.



Quant al fet específic que hi hagi al país un servei de radioteràpia, ha manifestat que des de la direcció del SAAS, no s'hi oposen però que abans de posar-lo en marxa cal avaluar si és "viable" ja que cal incorporar també professionals al voltant del servei i ha afegit que el concurs plantejarà aquesta viabilitat. En cas que no fos possible, ha dit que serà necessari un acompanyament "excel·lent" a les persones que hagin d'anar fora a rebre aquest tractament com també hauria d'existir en el cas de les cirurgies.



També ha defensat la feina que s'ha fet per potenciar el servei d'oncologia del SAAS, que ara està "ben endreçat" i que compta amb un coordinador.