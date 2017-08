Un jove empleat va quedar paraplègic per un accident amb un tractor

Primer Govern i des d’ahir la Batllia busquen el responsable de l’empresa Estribo Club l’Aldosa perquè fa gairebé un mes que es va esgotar el termini perquè presentés la documentació sobre seguretat i higiene en el treball en relació a l’accident que va patir un dels empleats i que li ha provocat una paraplegia de cintura en avall. El BOPA va publicar ahir la citació per al responsable del club d’hípica perquè l’home es troba en parador desconegut i no ha estat possible entregar-li la notificació en mà.

El sinistre va tenir lloc fa quatre mesos, quan un jove empleat portava