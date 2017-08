La policia i les cònsols acorden instal·lar mitjans de protecció a les avingudes per dificultar l’accés dels vehicles

Les avingudes Meritxell i Carlemany veuran incrementada la seguretat per reduir el risc de patir atemptats terroristes. Les cònsols d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, Conxita Marsol i Trini Marín, van mantenir ahir al matí una reunió amb els responsables de la policia per acordar la instal·lació de mitjans de protecció a l’eix comercial per dificultar més l’accés dels vehicles i protegir el vianant del perill d’atropellaments. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va explicar els detalls de la reunió ahir a la roda de premsa posterior al consell de ministres i va detallar que “s’ha establert la necessitat d’instal·lar unsistema de