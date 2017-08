El professor Joan Becat afirma que la independència comportaria una revisió dels acords

Què passarà a Andorra si Catalunya s’independitza? El professor emèrit de la universitat de Perpinyà Joan Becat afirma que “hi ha possibilitats serioses que la independència de Catalunya es proclami” i per tant considera que Andorra ha de preveure els canvis que hi podria haver en cas que el veïnatge canviï. És per això que el geògraf, que va estar vinculat a Andorra durant dues dècades de la mà de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), va pronunciar dissabte passat una conferència a la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) de Prada on entre altres coses va abordar els possibles escenaris que podria afrontar