Un 26% més de vehicles entren al país coincidint amb l'arribada de la Vuelta

Actualitzada 23/08/2017 a les 06:47

Redacció Andorra la Vella

Dilluns passat van entrar un total d’11.800 vehicles per la frontera hispanoandorrana. Es tracta d’una xifra un 26% superior a la de la resta dels dilluns dels mesos de juliol i d’agost. Aquesta elevada entrada de vehicles va coincidir amb l’arribada de la Vuelta al Principat. Fonts de Mobilitat van explicar al Diari que l’esdeveniment ciclista ha tingut una importància destacada, tant per atraure turistes com per acollir tota la caravana i els treballadors. Pel que fa a la frontera francoandorrana, el nombre de vehicles va ser un 6% superior a la de la resta de dilluns dels mesos de juliol i agost. En total, pel Pas de la Casa hi van entrar un total de 5.400 vehicles.

D’altra banda, els atemptats ter­roristes de Barcelona que van tenir lloc dijous passat no van afectar l’arribada de vehicles al Principat durant el cap de setmana. Segons Mobilitat, de divendres a diumenge un total de 30.800 vehicles van entrar per la frontera hispanoandorrana, una xifra que suposa un 2% més que un cap de setmana habitual dels mesos de juliol i d’agost.

El cap de setmana passat, la frontera francoandorrana també va presenciar un augment del nombre de vehicles procedents del país gal. En concret, l’augment respecte a la resta dels caps de setmana va ser de fins a un 9% més.