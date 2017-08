El conseller Carles Naudi confirma el llum verd als textos perquè els comuns hi estan d’acord

El grup liberal votarà a favor de la reforma de les competències i de les transferències. Així ho va confirmar el conseller general de la formació, Carles Naudi, que va explicar que hi donaran llum verd si bé considera que “no és una gran reforma”. “No hi votarem en contra si els comuns han manifestat que hi estan d’acord”, va avançar Naudi.

Malgrat que hi donaran suport, Naudi creu que la reforma competencial i de transferències “no és una reforma en profunditat”, sinó que Govern el que ha volgut és “ajustar el cinturó per donar menys diners als comuns”. El conseller