Govern licita la realització d'un portal de facturació electrònica

També s'ha aprovat la convocatòria d'un concurs per implementar un nou sistema per millorar la gestió de les dades agràries

Actualitzada 23/08/2017 a les 18:39

El Govern segueix fent passos endavant per tal d'assolir la digitalització de les seves activitats. En aquest sentit ahir el Consell de Ministres va aprovar la licitació d'un concurs internacional per realitzar un portal web de facturació electrònica que serà gestionat pel departament de Sistemes d'Informació. El concurs es durà a terme per procediment obert am bla modalitat de contractació urgent. Les ofertes es podran presentar fins al 21 de setembre.



El concurs es convoca a proposta de la mistra de Funció Pública i Reforma de l'Administració, Eva Descarrega, i l'objectiu és donar continuïtat a la digitalització de les activitats reguladores i econòmiques del Govern facilitant l'enviament de les factures dels seus proveïdors electrònicament i de manera segura.



Al setembre es preveu modificar el regalment que regula les obligacions de facturació i entrarà en vigor a principis de l'any vinent. Per aquest motiu cladrà que el portal web estigui acabat i en funcionament a principis del 2018.



El portal ha d'oferir un servei d'enviament de factures tant als administrats com al Govern i als seus proveïdors. Els usuaris podran fer un seguiment de l'estat de la factura. De la mateixa manera se simplificarà la tasca de recepció i enregistrament de factures a l'administració.



D'altra banda i també en l'àmbit de l'administració electrònica el consell de ministres també ha aprovar la licitació, mitjançant un concurs públic internacional, obert i ordinari, de la implementació d'un nou sistema global de gestió de les dades agràries.



L'objectiu és que el nou sistema permeti l'agrupació de totes les informacions relacionades amb les explotacions agrícoles i que alhora es uguin compartir aquestes informacions amb altres sistmes o amb els usuaris. Així les dades que ja es recullen actualment es podran aprofitar de manera més eficient i útil.



La intenció és tenir un sistema més modern ja que l'actual no permet l'intercanvi de dades ni la implantació de noves funcionalitats. Amb el nou sistema es posaran al dia els registres dels quals ja es disposa i s'implementaran funcionalitats que permetin connectar-les amb altres dades de l'administració i que els particulars puguin consultar les seves dades.