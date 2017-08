Andorra recupera la llúdriga de riu

Medi Ambient ha detectat uns dotze animals distribuïts per totes les parròquies

La població de llúdrigues s’ha recuperat els últims disset anys, després d’estar pràcticament extingida dels cursos fluvials del país. Jordi Solà, cap de la unitat de fauna del departament de Medi Ambient, explica que les principals causes per haver reunit una dotzena d’exemplars de l’espècie radiquen en la millora de les condicions ambientals. “Els estudis que hem realitzat tant aquí com a Catalunya indiquen que la millora de la qualitat de l’aigua, del seu hàbitat en general i una quantitat garantida de menjar, han fet que avui puguem tornar a tenir aquest animal a pràcticament tots els rius del país”,