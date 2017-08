VallBanc ja pot operar amb dòlars per un acord

Després d’un any de negociacions, els clients de Vall Banc ja poden operar amb dòlars. Segons fonts de l’entitat recollides per l’ANA, l’entitat bancària va aconseguir una contrapart nord-americana, en aquest cas el Bank of New York Mellon (BNYM), que considera que treballar amb Vall Banc és segur. L’entitat nord-americana ha donat llum verd després d’analitzar tota la documentació que l’entitat andorrana li va aportar en relació al nou projecte i al seu compliment normatiu. Des de la seva creació, el 2015, fruit de la intervenció de BPA, Vall Banc operava sense contraparts nord-americanes, que van trencar tots els contactes