L’arribada de la Vuelta a Espanya al país es desenvolupa sense cap incident i amb una gran presència de públic a la capital

La Vuelta a Espanya va tornar ahir al país després d’un any d’absència en una jornada que va ser un èxit rotund. Tot i les diferències respecte a altres arribades de la ronda espanyola, les novetats d’enguany, com la disputa de l’etapa al Principat a la primera setmana de competició, o l’arribada a Andorra la Vella (no passava des del 1991) i no amb un final en alt com l’any passat, tot va anar rodat. Si a nivell esportiu l’etapa no va decebre amb el triomf d’etapa de Vincenzo Nibali i el nou lideratge a la general de Chris Froome,

#2 Toni

(22/08/17 08:29)



#1 Jose Antonio

(22/08/17 08:26)