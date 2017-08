El conseller general demòcrata afirma que les quatre grans reformes del govern estaran aprovades el 2019 i veu imprescindible que es faci un referèndum sobre l’acostament a la UE

Miquel Aleix Areny ha viscut com a polític els moments més rellevants de la història moderna del país. Testimoni com a parlamentari tant de l’era preconstituent com de la constituent, anuncia que no es tornarà a presentar a les eleccions generals i que aquesta és, per tant, la seva darrera etapa com a conseller general. Dedicat a la política des del 1983, diu que és el moment de deixar pas.



Quina valoració fa de l’activitat parlamentària dels darrers anys?

Aquesta última legislatura ha estat intensa a nivell de treball parlamentari. A l’inici vam tenir la problemàtica de l’afer BPA, que ara ja