La població de Portugal s'estabilitza per primer cop d'ençà de la crisi

El cònsol honorari portuguès defensa la doble nacionalitat i el vot dels residents a les comunals

La població resident de nacionalitat portuguesa va decréixer any rere any del 2008 al 2016, passant en aquest període –fins llavors la tendència era ascendent– dels 13.800 habitants als 10.300. Una dinàmica que es comença a revertir, segons va confirmar el cònsol honorari de Portugal, José Manuel da Silva, el qual va assegurar que “aquest any és dels primers que no hem tingut pràcticament cap baixa”. “Hem tingut més gent que ha arribat que no que ha marxat. Això sí que s’ha notat bastant i feia uns quants anys que no passava”, va argumentar, concloent que “la cosa s’ha estabilitzat”