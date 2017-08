Aquesta darrera setmana la policia ha arrestat un total de 17 persones

Actualitzada 21/08/2017 a les 13:30

La policia va detenir ahir cinc persones -tres homes no residents de 35, 35 i 26 anys, per una banda, i una dona i un home residents de 21 i 23 anys, per l'altra- com a presumptes autors d'un delicte contra la integritat física. A un d'ells, a més, se l'imputa un delicte contra la seguretat col·lectiva.



Segons informa la policia, es va produir una baralla per temes banals entre tots els integrants dels dos grups, on van resultar ferits de diferent consideració. Sobre el lloc dels fets, a la part alta de la parròquia d'Escaldes, els agents només van trobar les dues persones residents, i va ser després, a un carrer d'Andorra la Vella, quan es va localitzar el vehicle amb els altres tres implicats. El conductor del turisme, presentava símptomes de conduir sota els efectes de l'alcohol i en el control d'alcoholèmia va donar un resultat positiu d'1,09 g/l.



D'altra banda, aquesta darrera setmana s'han efectuat quatre detencions per delictes contra la integritat física en l'àmbit domèstic, una per un delicte contra la funció pública i una altra contra l'administració de justícia. En el balanç de detencions fet públic per la policia també hi consten sis detencions de conductors que van donar positiu per alcoholèmia. Entre elles, destaca la d'una dona resident de 23 anys, amb una taxa de 2,00 g/l, que va protagonitzar un accident amb ferits.