L'Estació d'Autobusos tindrà una zona de càrrega i descàrrega

Govern va convocar un concurs que va quedar desert i ara adjudicaran les obres directament

L’Estació Nacional d’Autobusos tindrà una zona de càrrega i descàrrega de passatgers que estarà situada molt a prop de la parada de taxis i de les places de minusvàlids. A l’espai on hi ha una rotonda és on s’habilitaria el nou punt. El Govern ja va convocar un concurs per licitar les obres però va quedar desert, i segons fons de l’executiu molt probablement s’anunciarà en el pròxim consell de ministres. El següent pas serà fer una adjudicació directa de les obres, “sempre seguint els criteris de transparència i estudiant les tres propostes que contempla la llei”, van indicar les