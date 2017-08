El resident portuguès treballava en el negoci de tabacs des del qual es va posar en marxa la macrooperació del passat març

El Tribunal de Corts va decidir acceptar la demanda d’extradició emesa per la justícia francesa contra el resident portuguès detingut el mes de març passat en el marc d’una operació contra el contraban de tabac al Pas de la Casa. La sentència també va decretar la presó provisional per a l’acusat, que ja es trobava sota arrest domiciliari, i va ingressar a la presó de la Comella ahir mateix, després d’escoltar la lectura de la sentència “per tal que es pugui fer efectiva al més aviat possible”, segons es deia en el document. El resident portuguès té quinze dies per