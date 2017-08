Andorra la Vella és la capital europea occidental més barata per als turistes

Se situa en el dotzè lloc més assequible i per al visitant té una despesa de 75 euros per dia

Un informe publicat per la companyia CheckMyBus situa Andor­ra la Vella com la dotzena capital europea més barata per passar unes vacances. L’estudi recull les dades de 41 països del continent i estableix el cost mitjà per dia i persona. Andorra la Vella queda amb 75,47 euros com la capital més barata de l’Europa occidental. En el rànquing hi ha onze capitals europees per davant de l’andorrana, però totes formen part de països del que es considerava l’antiga Europa de l’Est, i cal afegir-hi Turquia. Fins i tot en la classificació de les vint destinacions més assequibles tan sols Andor­ra