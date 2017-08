Talls i restriccions de trànsit per l'arribada de la Vuelta dilluns i dimarts que ve

El comú també ha informat que l’aparcament del Parc Central i Parc Central 2 es desallotjaran per ser zona d’arribada

Actualitzada 17/08/2017 a les 13:32

La zona de meta de la tercera etapa de la Vuelta serà davant de la Poste Francesa, per la qual cosa la instal·lació de la infraestructura alterarà la circulació el dilluns 21 d’agost des de primera hora del matí fins a les 21 hores, segons informa el comú d'Andorra la Vella. Es limitarà el trànsit pel carrer Prat de la Creu, que quedarà tallat entre l’ambaixada d’Espanya i la zona de meta durant aquest període (de 8 a 21 hores aproximadament).



Els vehicles provinents de la part alta de l’avinguda Meritxell passaran, excepcionalment, per la plaça de la Rotonda, que habitualment és d’ús exclusiu per a vianants, i seran desviats pel carrer Consell d’Europa. L’avinguda Tarragona també patirà alteracions en el trànsit des de primera hora del matí. Des de la Batllia fins a la zona de meta es col·locaran tanques durant la jornada al llarg de l’últim quilòmetre de l’etapa que anirà fins a la rotonda de Prada Casadet, pujarà pel carrer Doctor Vilanova i es desviarà cap al carrer Prat de la Creu per l’esprint final.



L’arribada de la Vuelta es preveu passades les 17 hores. Per tant, els talls totals de trànsit pel recorregut de l’etapa, es realitzaran progressivament a partir de les 15 hores (hora prevista de l’arribada de la caravana publicitària a la frontera hispanoandorrana) fins a les 19 hores aproximadament. Així, s’aconsella no agafar els vehicles en aquest període per evitar col·lapses circulatoris.



A Andorra la Vella els ciclistes arribaran per la rotonda de la Margineda (CG-1) provinents de Sant Julià fins a l’avinguda Salou (CS-101), agafaran la carretera de la Comella (CS-200) i baixaran per la carretera de l’Obac, avinguda Tarragona, carrer Doctor Vilanova i faran arribada al carrer Prat de la Creu.



D'altra banda, els aparcaments descoberts Parc Central, Parc Central 2 i Casadet no estaran operatius entre diumenge 20 d’agost a les 21 hores i fins a les 23 hores del dilluns 21 d’agost, per necessitats d’espai del muntatge de l’arribada de l’etapa.



Finalment, el dimarts 22 d’agost, la quarta etapa de la Vuelta sortirà d’Escaldes-Engordany cap a les 12.30 hores, passarà pel carrer de la Unió, la carretera de l’Obac, avinguda Tarragona, avinguda Salou i fins a la rotonda de la Margineda, en direcció a Sant Julià de Lòria. Així, la circulació de vehicles quedarà interrompuda en aquest tram aproximadament entre les 12 i les 13 hores.