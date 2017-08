Els estatuts de la nova formació ja han estat entrats a Govern perquè els validi

Laurèdia is different, per molts motius, i a nivell polític històricament les formacions amb tirada han tingut una marcada deriva parroquial. Aquest serà el sant i senya de la constitució de Laurèdia en Comú (LC) com a nou partit polític, després que els impulsors de la plataforma que va guanyar les últimes eleccions comunals hagin presentat els estatuts a Govern per constituir-se com a formació. El model, segons fonts properes al procés, serà similar al que tenen establert altres partits polítics. L’exemple més clar és Unió Laurediana, que ha mantingut la marca local per anar en solitari a les comunals