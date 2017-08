Els consellers ‘taronja’ celebraran una reunió interna per decidir quin candidat defensen

DA aposta perquè el Raonador del Ciutadà s’esculli per consens. El president suplent del grup demòcrata, Miquel Aleix, va explicar que és partidari que l’elecció es faci per consens entre els membres del seu grup i després amb la resta de forces parlamentàries. A parer del conseller, “la millor imatge que podem donar és que un càrrec sigui elegit pel màxim consens de l’arc parlamentari”.

El parlamentari va precisar que el grup demòcrata celebrarà en els propers dies una reunió interna per decidir per quin dels sis noms es decanta. De tots els candidats només comunicaran a la resta de grups