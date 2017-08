Actualitzada 16/08/2017 a les 06:36

Pels volts de les quatre de la tarda es van registrar cues de fins a tres quilòmetres per sortir del Principat per la frontera del riu Runer. Les retencions van durar fins a les 19 hores. A la tarda també hi va haver trànsit dens des del Pas de la Casa en direcció a França. Durant el matí d’ahir hi va haver congestió de trànsit a la carre-tera RN-22 per entrar al Prin- cipat per la frontera francoan-dorrana.