La guàrdia civil comissa més de 3.600 paquets de tabac a la Farga de Moles

Es van fer dues intervencions i el material es va localitzar en un doble fons dels vehicles controlats

Actualitzada 16/08/2017 a les 16:49

La guàrdia civil va informar ahir que la setmana passada va comissar 3.618 paquest de tabac de contraban de diverses marques valorat en 18.121,65 euros. La intervenció es va produir com a resultat de la realització de tres controls fiscals per part dels efectius del cos a la duana de la Farga de Moles.



Segons s'explica en un comunicat de premsa, a primera intervenció es va produir a les 20.45 hores del dijous 10 d'agost quan un home de 26 anys d'edat que conduia un Seat Ibiza amb matrícula espanyola volia introduir, sense declarar, 295 paquest de tabac valorats en 1.268,85 euros. El material es va localitzar ocult als laterals del vehicle. La segona acutaicó es va fer a les 20.30 hores de l'11 d'agost. Els agents van controlor un Renault Vel Satis amb matrícula francesa conduit per un home de 46 anys. En aquest cas se li van trobar 540 paquest valorats en 5.170,80 euros, també amagats al vehicle.



Per últim, el dia 12 d'agsot a les 12.30 hores es va produir la intervenció més important en localitzar, en diversos dobles fons d'un Opel Astra amb matrícula espanyola i conduit per un home de 36 anys, fins a 2.783 paquests de tabac de contraban valorat en 11.682 euros.



Els agents van aixecar les actes corresponents i el gènere va quedar a disposició de l'administrador de la duana de la Farga de Moles.