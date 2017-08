La Batllia dona a Perú les dades dels suborns fets a través de BPA

La Batllia ha entregat a les autoritats judicials peruanes les dades que confirmen el pagament de vuit milions de dòlars en suborns per part de la constructora Odebrecht a canvi de la concessió de la construcció de les línies 1 i 2 del metro de Lima, segons expliquen mitjans del país sud-americà. La documentació entregada per la Batllia mostra com l’ex-viceministre de comunicacions Jorge Cuba va rebre 6,25 milions de dòlars a través de Banca Privada d’Andorra del compte d’una societat offshore anomenada Hispamar International Corp. La Batllia ha identificat com a representant de la societat Víctor Enrique Muñoz Cuba,