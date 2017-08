L'esperit viatger s'apaga David Baró felicita Allcard el dia que va complir 100 anys. ARXIU

Enric Revuelta Andorra la Vella

Va travessar sol dues vegades l’oceà Atlàntic amb un veler de fusta als anys 50 del segle passat. Amb pocs recursos de navegació i proveït amb aigua embotellada, menjar de conserva i sopa, el resident natural del Regne Unit, Edward Allcard, va ser el primer navegador que va fer sol el viatge d’anada i tornada d’Europa fins als Estats Units, segons el diari nord-americà The Washington Post. En les seves obres va reflectir les dificultats per les quals va passar durant l’aventura, com ara un huracà mentre navegava a l’altura de les Açores. L’estrella que guiava Allcard, però, es va apagar el passat mes de juliol. Va morir als 102 anys d’edat. Veí de la Massana, va arribar al Principat amb la seva dona, la Claire, el 1986. Va seguir navegant fins als 91 anys i va escriure les seves memòries sobre la seva vida al mar fins fa ben poc. Abans de traspassar va publicar Sol al cap d’Hornos i més enllà, on explica el seu viatge a l’Argentina de la Patagònia i de la Tierra del Fuego amb el seu veler de fusta. Per a ell, endinsar-se en aquest indret de l’Amèrica Llatina representava una part desconeguda. Allcard va aprendre a navegar quan només tenia 6 anys i va completar el seu primer viatge sol d’Escòcia a Noruega quan tenia 25 anys.

L’Edward i la Claire van decidir venir al país d’una manera curiosa. Un dia es van fixar que en el paper amb què s’havia embolcallat una barra de pa hi havia un anunci d’una immobiliària andorrana que buscava gent interessada a comprar cases a Andorra. Fa gairebé tres anys, el cònsol major de la Massana, David Baró, va felicitar l’Edward el dia que complia 100 anys. El seu record perdurarà entre els seus familiars i amics i també al mar.