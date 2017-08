Una quinzena de joves van participar en el tradicional Ral·li sorpresa, en què van haver de superar vàries proves per aconseguir els 300 euros que han de destinar a un sopar, o no.

La festa major no s’entendria sense el tradicional Ral·li sorpresa, clar que des de fa deu anys no se celebra sobre rodes, pròpiament, sinó que les proves que realitzen els participants són a peu. Aquesta activitat es remunta a una trentena d’anys enrere i “es feia amb cotxes, però ara ja no. Era bastant perillós”, explicava el Tiago da Silva, membre de la comissió de festes. Una quinzena de joves, repartits en tres grups, no van voler fallar ahir i van decidir apuntar-se en aquesta aventura que se sap com comença però no com acaba. Només hi ha dues premisses