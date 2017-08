El PS vol analitzar la “deriva” en el patrimoni cultural

Actualitzada 16/08/2017 a les 06:54

Redacció Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata (PS) va presentar una demanda d’informació, per mitjà del conseller general Pere López, a Sindicatura, perquè el Govern entregui “totes les actes del Consell Assessor de Patrimoni Cultural, entre el 2007 i 2014”, expressaven en un comunicat. Amb aquesta petició, López vol analitzar les polítiques realitzades en aquest àmbit pel Govern de Demòcrates per Andorra (DA), ja que entén que hi ha hagut “una deriva total des de l’inici en aquest camp, i no s’ha fet cap política de promoció, de conservació ni de posada en valor”. En aquest sentit, el conseller general socialdemòcrata va demanar les actes dels anys anteriors a l’arribada de DA al Govern per “demostrar que hi havia una feina en curs que s’ha aturat”, va explicar. Des del PS s’assenyala que la cultura serà un dels àmbits de referència en les seves demandes els pròxims mesos perquè “sempre hem mostrat preocupació i sensibilització en relació a les actuacions de protecció del patrimoni cultural, i des d’ara serà un tema central en la nostra actuació i tenim clar que farem més accions, posteriorment”.

Segons el PS, un punt clau en la “deriva” de les polítiques en matèria de patrimoni cultural va ser l’aprovació del canvi legislatiu que DA va impulsar el 2014 i que ells consideren “un error”.